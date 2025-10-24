Інформація щодо ціни Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,55% Зміна ціни (1 дн.) +4,64% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,41%

Актуальна ціна Lulu the Ostrich (LULU) становить --. За останні 24 години LULU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LULU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LULU змінився на -0,55% за останню годину, +4,64% за 24 години та на -6,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lulu the Ostrich (LULU)

Ринкова капіталізація $ 9,33K$ 9,33K $ 9,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,33K$ 9,33K $ 9,33K Циркуляційне постачання 999,93M 999,93M 999,93M Загальна пропозиція 999 927 473,3870248 999 927 473,3870248 999 927 473,3870248

Поточна ринкова капіталізація Lulu the Ostrich — $ 9,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LULU — 999,93M, зі загальною пропозицією 999927473.3870248. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,33K.