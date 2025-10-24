Актуальна ціна Lulu the Ostrich сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LULU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LULU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Lulu the Ostrich сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LULU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LULU на MEXC вже зараз.

Ціна Lulu the Ostrich (LULU)

Актуальна ціна 1 LULU до USD:

+4,60%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни Lulu the Ostrich (LULU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lulu the Ostrich (LULU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,55%

+4,64%

-6,41%

-6,41%

Актуальна ціна Lulu the Ostrich (LULU) становить --. За останні 24 години LULU торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LULU становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LULU змінився на -0,55% за останню годину, +4,64% за 24 години та на -6,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lulu the Ostrich (LULU)

$ 9,33K
$ 9,33K$ 9,33K

--
----

$ 9,33K
$ 9,33K$ 9,33K

999,93M
999,93M 999,93M

999 927 473,3870248
999 927 473,3870248 999 927 473,3870248

Поточна ринкова капіталізація Lulu the Ostrich — $ 9,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LULU — 999,93M, зі загальною пропозицією 999927473.3870248. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,33K.

Історія ціни Lulu the Ostrich (LULU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lulu the Ostrich до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lulu the Ostrich до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lulu the Ostrich до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lulu the Ostrich до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+4,64%
30 днів$ 0-91,86%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Lulu the Ostrich (USD)

Скільки коштуватиме Lulu the Ostrich (LULU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lulu the Ostrich (LULU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lulu the Ostrich.

LULU до місцевих валют

Токеноміка Lulu the Ostrich (LULU)

Розуміння токеноміки Lulu the Ostrich (LULU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LULU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lulu the Ostrich (LULU)

Скільки сьогодні коштує Lulu the Ostrich (LULU)?
Актуальна ціна LULU у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LULU до USD?
Поточна ціна LULU до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lulu the Ostrich?
Ринкова капіталізація LULU — $ 9,33K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LULU?
Циркуляційна пропозиція LULU — 999,93M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LULU?
LULU досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LULU?
Історична мінімальна ціна LULU становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LULU?
Актуальний обсяг торгівлі LULU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LULU цього року?
LULU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LULU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:13:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lulu the Ostrich (LULU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

