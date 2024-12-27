Сьогоднішня ціна LULU (LULU)

Поточна ціна LULU (LULU) сьогодні становить 0.161094 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна LULU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LULU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 716.65K USD

- зміна ціни LULU протягом дня — -0.10%

- циркуляційна пропозиція – 10.73M USD

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