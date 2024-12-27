Ціна LULU (LULU)
Поточна ціна LULU (LULU) сьогодні становить 0.161094 USD з ринковою капіталізацією $ 1.73M USD. Ціна LULU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LULU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 716.65K USD
- зміна ціни LULU протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 10.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LULU до USD становила $ -0.0001676550740342.
За останні 30 днів зміна ціни LULU до USD становила $ -0.1381234937.
За останні 60 днів зміна ціни LULU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LULU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0001676550740342
|-0.10%
|30 днів
|$ -0.1381234937
|-85.74%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LULU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.99%
-0.10%
-28.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luluchain is a project that transforms human emotions into quantifiable and tradable digital assets, thereby creating a new value chain in the decentralized world.Our target users include individuals who thrive in social settings and businesses or brands seeking precise, innovative upgrades.By integrating interaction data from Web2 social scenarios with the transparency of Web3 decentralized finance, we are pioneering a new era of the emotional economy
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