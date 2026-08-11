Ціна Luka Modric (MODRIC)
Поточна ціна Luka Modric (MODRIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MODRIC до USD становить $ 0 за MODRIC.
Luka Modric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 850, з циркуляційною пропозицією у 874,95M MODRIC. Протягом останніх 24 годин MODRIC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122779, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці MODRIC змінився на -- за останню годину та на +0,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,17.
Поточна ринкова капіталізація Luka Modric — $ 97,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,17. Циркуляційна пропозиція MODRIC — 874,95M, зі загальною пропозицією 999948439.246035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,83K.
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+0,82%
+0,82%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luka Modric до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luka Modric до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Luka Modric до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Luka Modric до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-4,11%
|60 днів
|$ 0
|-9,06%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Luka Modric потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Які торговельні права зараз має Luka Modric?
Поточна ціна: ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години.
Чи привертає MODRIC увагу інституцій?
Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Sports,Fan Token,Solana Ecosystem.
Наскільки ліквідний ринок Luka Modric?
Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.
Що показує обіговий запас щодо MODRIC?
З кількістю токенів 874948444.246035 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.
Як Luka Modric порівнюється зі своїми історичними максимумами?
Його ATH — ₴0.0541180718832108544000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.
Наскільки активно торгують Luka Modric сьогодні?
Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.
Як -- впливає на інституційний інтерес?
Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Luka Modric.
|Час (UTC+8)
|Тип
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