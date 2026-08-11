Сьогоднішня ціна Luka Modric

Поточна ціна Luka Modric (MODRIC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MODRIC до USD становить $ 0 за MODRIC.

Luka Modric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 97 850, з циркуляційною пропозицією у 874,95M MODRIC. Протягом останніх 24 годин MODRIC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00122779, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MODRIC змінився на -- за останню годину та на +0,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,17.

Ринкова інформація щодо Luka Modric (MODRIC)

Ринкова капіталізація $ 97,85K$ 97,85K $ 97,85K Обсяг (за 24 год) $ 31,17$ 31,17 $ 31,17 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,83K$ 111,83K $ 111,83K Циркуляційне постачання 874,95M 874,95M 874,95M Загальна пропозиція 999 948 439,246035 999 948 439,246035 999 948 439,246035

Поточна ринкова капіталізація Luka Modric — $ 97,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,17. Циркуляційна пропозиція MODRIC — 874,95M, зі загальною пропозицією 999948439.246035. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,83K.