Ціна Lufina (FINA)
Поточна ціна Lufina (FINA) сьогодні становить 0.101302 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lufina:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Lufina протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FINA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FINA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lufina до USD становила $ +0.00179734.
За останні 30 днів зміна ціни Lufina до USD становила $ -0.0193813822.
За останні 60 днів зміна ціни Lufina до USD становила $ -0.0420139813.
За останні 90 днів зміна ціни Lufina до USD становила $ -0.0708177909207929.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00179734
|+1.81%
|30 днів
|$ -0.0193813822
|-19.13%
|60 днів
|$ -0.0420139813
|-41.47%
|90 днів
|$ -0.0708177909207929
|-41.14%
Останній аналіз цін Lufina: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-19.39%
+1.81%
-19.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lufina is a gamefi RWA platform where users are rewarded free real estate backed NFTs for playing games. Users can then buy, sell and trade the NFTs on the Lufina marketplace starting at only $5 USD with no lock up period. We are breaking down the traditional barriers of entry to the real estate market and providing an easy way for people to start taking advantage of growth potential of the real estate market.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FINA до VND
₫2,597.484582
|1 FINA до AUD
A$0.16107018
|1 FINA до GBP
￡0.07698952
|1 FINA до EUR
€0.08914576
|1 FINA до USD
$0.101302
|1 FINA до MYR
RM0.44775484
|1 FINA до TRY
₺3.85555412
|1 FINA до JPY
¥14.53785002
|1 FINA до RUB
₽8.43035244
|1 FINA до INR
₹8.73121938
|1 FINA до IDR
Rp1,688.36599132
|1 FINA до KRW
₩143.8944259
|1 FINA до PHP
₱5.79244836
|1 FINA до EGP
￡E.5.19476656
|1 FINA до BRL
R$0.59362972
|1 FINA до CAD
C$0.13979676
|1 FINA до BDT
৳12.2828675
|1 FINA до NGN
₦161.05194564
|1 FINA до UAH
₴4.18478562
|1 FINA до VES
Bs7.192442
|1 FINA до PKR
Rs28.34328658
|1 FINA до KZT
₸52.24346744
|1 FINA до THB
฿3.40172116
|1 FINA до TWD
NT$3.27914574
|1 FINA до AED
د.إ0.37177834
|1 FINA до CHF
Fr0.08205462
|1 FINA до HKD
HK$0.7850905
|1 FINA до MAD
.د.م0.94008256
|1 FINA до MXN
$2.05744362