Сьогоднішня ціна Lufina (FINA)

Поточна ціна Lufina (FINA) сьогодні становить 0.101302 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FINA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lufina:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Lufina протягом дня — +1.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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