Яка зараз ціна Luffy?

Luffy торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 0.60% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як LUFFY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 0.60% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо LUFFY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Luffy виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Anime-Themed?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Anime-Themed LUFFY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Luffy?

Ринкова капіталізація ₴19300888.41618509824000 розташовує LUFFY на #3747 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують LUFFY?

Luffy згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку LUFFY?

З 51574999537.650314 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.