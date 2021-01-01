Токеноміка LUDWIG (LUDWIG) Дізнайтеся ключову інформацію про LUDWIG (LUDWIG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LUDWIG (LUDWIG) Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers. Офіційний вебсайт: https://ludwigonsonic.com/ Купити LUDWIG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LUDWIG (LUDWIG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUDWIG (LUDWIG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,89K $ 108,89K $ 108,89K Загальна пропозиція: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M Циркуляційна пропозиція: $ 25,00M $ 25,00M $ 25,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 108,89K $ 108,89K $ 108,89K Історичний максимум: $ 0,02423476 $ 0,02423476 $ 0,02423476 Історичний мінімум: $ 0,00358327 $ 0,00358327 $ 0,00358327 Поточна ціна: $ 0,00435564 $ 0,00435564 $ 0,00435564 Дізнайтеся більше про ціну LUDWIG (LUDWIG)

Токеноміка LUDWIG (LUDWIG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LUDWIG (LUDWIG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUDWIG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUDWIG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUDWIG, досліджуйте ціну токена LUDWIG в реальному часі!

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