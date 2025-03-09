Ціна LUDWIG (LUDWIG)
Поточна ціна LUDWIG (LUDWIG) сьогодні становить 0.01027536 USD з ринковою капіталізацією $ 256.96K USD. Ціна LUDWIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUDWIG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 265.57 USD
- зміна ціни LUDWIG протягом дня — -2.37%
- циркуляційна пропозиція – 25.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUDWIG до USD становила $ -0.0002499223651571.
За останні 30 днів зміна ціни LUDWIG до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LUDWIG до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LUDWIG до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002499223651571
|-2.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LUDWIG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-2.37%
-37.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.
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