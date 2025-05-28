Сьогоднішня ціна Ludus (LUDUS)

Поточна ціна Ludus (LUDUS) сьогодні становить 0,054425 USD з ринковою капіталізацією $ 544,54K USD. Ціна LUDUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ludus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Ludus протягом дня — -5,28%

- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD

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