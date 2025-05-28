Ціна Ludus (LUDUS)
Поточна ціна Ludus (LUDUS) сьогодні становить 0,054425 USD з ринковою капіталізацією $ 544,54K USD. Ціна LUDUS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ludus:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Ludus протягом дня — -5,28%
- циркуляційна пропозиція – 10,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ludus до USD становила $ -0,00303707100814533.
За останні 30 днів зміна ціни Ludus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ludus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ludus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00303707100814533
|-5,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ludus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,36%
-5,28%
-71,09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.
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