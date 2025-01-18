Сьогоднішня ціна Lucy Ai Agent (LCY)

Поточна ціна Lucy Ai Agent (LCY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 120.02K USD. Ціна LCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lucy Ai Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.92K USD

- зміна ціни Lucy Ai Agent протягом дня — -12.19%

- циркуляційна пропозиція – 790.84M USD

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