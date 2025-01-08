Сьогоднішня ціна Lucy AI (LUCY)

Поточна ціна Lucy AI (LUCY) сьогодні становить 0.00120438 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна LUCY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lucy AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.55K USD

- зміна ціни Lucy AI протягом дня — -6.07%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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