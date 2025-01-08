Ціна Lucy AI (LUCY)
Поточна ціна Lucy AI (LUCY) сьогодні становить 0.00120438 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна LUCY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lucy AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.55K USD
- зміна ціни Lucy AI протягом дня — -6.07%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
Отримуйте оновлення цін LUCY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LUCY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lucy AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lucy AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lucy AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lucy AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.07%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lucy AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
-6.07%
-11.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LUCY до AUD
A$0.001927008
|1 LUCY до GBP
￡0.000963504
|1 LUCY до EUR
€0.0011562048
|1 LUCY до USD
$0.00120438
|1 LUCY до MYR
RM0.0053956224
|1 LUCY до TRY
₺0.0425507454
|1 LUCY до JPY
¥0.1903161276
|1 LUCY до RUB
₽0.1291336236
|1 LUCY до INR
₹0.1033237602
|1 LUCY до IDR
Rp19.4254811514
|1 LUCY до PHP
₱0.0702876168
|1 LUCY до EGP
￡E.0.061001847
|1 LUCY до BRL
R$0.007346718
|1 LUCY до CAD
C$0.0017222634
|1 LUCY до BDT
৳0.146693484
|1 LUCY до NGN
₦1.8614776842
|1 LUCY до UAH
₴0.0509573178
|1 LUCY до VES
Bs0.06383214
|1 LUCY до PKR
Rs0.3355643556
|1 LUCY до KZT
₸0.6369002316
|1 LUCY до THB
฿0.0416233728
|1 LUCY до TWD
NT$0.0394073136
|1 LUCY до CHF
Fr0.001083942
|1 LUCY до HKD
HK$0.0093580326
|1 LUCY до MAD
.د.م0.0120558438