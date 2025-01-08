Сьогоднішня ціна Lucretius (LUC)

Поточна ціна Lucretius (LUC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 46.84K USD. Ціна LUC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lucretius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.11 USD

- зміна ціни Lucretius протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 526.53M USD

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