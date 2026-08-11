Сьогоднішня ціна Lucrar

Поточна ціна Lucrar (LCR) сьогодні становить $ 0,119127, зі зміною 1,83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LCR до USD становить $ 0,119127 за LCR.

Lucrar наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 322 669, з циркуляційною пропозицією у 2,71M LCR. Протягом останніх 24 годин LCR торгувався між $ 0,115452 (мінімум) та $ 0,11947 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,183729, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LCR змінився на -0,21% за останню годину та на +6,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 28,05K.

Ринкова інформація щодо Lucrar (LCR)

Ринкова капіталізація $ 322,67K$ 322,67K $ 322,67K Обсяг (за 24 год) $ 28,05K$ 28,05K $ 28,05K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,91M$ 11,91M $ 11,91M Циркуляційне постачання 2,71M 2,71M 2,71M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lucrar — $ 322,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 28,05K. Циркуляційна пропозиція LCR — 2,71M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,91M.