Сьогоднішня ціна LuckyBird (BIRD)

Поточна ціна LuckyBird (BIRD) сьогодні становить 0.13121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BIRD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LuckyBird:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.85K USD

- зміна ціни LuckyBird протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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