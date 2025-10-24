Інформація щодо ціни Lucky Moon (LUCKYMOON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0.00265184$ 0.00265184 $ 0.00265184 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0.29% Зміна ціни (1 дн.) -3.07% Зміна ціни (за 7 дн.) -73.38% Зміна ціни (за 7 дн.) -73.38%

Актуальна ціна Lucky Moon (LUCKYMOON) становить --. За останні 24 години LUCKYMOON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LUCKYMOON становить $ 0.00265184, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LUCKYMOON змінився на +0.29% за останню годину, -3.07% за 24 години та на -73.38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lucky Moon (LUCKYMOON)

Ринкова капіталізація $ 174.90K$ 174.90K $ 174.90K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 174.90K$ 174.90K $ 174.90K Циркуляційне постачання 21.00B 21.00B 21.00B Загальна пропозиція 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0 21,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Lucky Moon — $ 174.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LUCKYMOON — 21.00B, зі загальною пропозицією 21000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 174.90K.