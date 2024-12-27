Ціна Lucidao (LCD)
Поточна ціна Lucidao (LCD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 95.47K USD. Ціна LCD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lucidao:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.77 USD
- зміна ціни Lucidao протягом дня — +4.96%
- циркуляційна пропозиція – 276.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lucidao до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lucidao до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lucidao до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lucidao до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.96%
|30 днів
|$ 0
|-95.97%
|60 днів
|$ 0
|-97.07%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lucidao: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+4.96%
-16.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LUCIDAO is a decentralized autonomous organization (DAO) with a mission to bring together a community of oracles and users to construct infrastructure that bridges the crypto and physical worlds. Rather than viewing cryptocurrencies and blockchain technology as simply speculative investments, LUCIDAO strives to promote widespread acceptance and trust through their practical applications. Established in 2021 by a group of Swiss-based entrepreneurs, developers, and marketers who share a passion for all things crypto, LUCIDAO underwent thorough security audits by Peckshield before its official launch. The organization has also partnered with MME legal to ensure ongoing development. Their inaugural dApp, Altr, is a decentralized marketplace for luxury collectibles, including watches, classic cars and wines.
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