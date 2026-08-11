Сьогоднішня ціна Lucid USDC

Поточна ціна Lucid USDC (LUSDC) сьогодні становить $ 0,9938, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LUSDC до USD становить $ 0,9938 за LUSDC.

Lucid USDC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 124 462, з циркуляційною пропозицією у 49,79K LUSDC. Протягом останніх 24 годин LUSDC торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,006, тоді як історичний мінімум — $ 0,990113.

У короткостроковій динаміці LUSDC змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 149,21.

Ринкова інформація щодо Lucid USDC (LUSDC)

Ринкова капіталізація $ 124,46K$ 124,46K $ 124,46K Обсяг (за 24 год) $ 149,21$ 149,21 $ 149,21 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 124,38K$ 124,38K $ 124,38K Циркуляційне постачання 49,79K 49,79K 49,79K Загальна пропозиція 49 790,753461 49 790,753461 49 790,753461

Поточна ринкова капіталізація Lucid USDC — $ 124,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 149,21. Циркуляційна пропозиція LUSDC — 49,79K, зі загальною пропозицією 49790.753461. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 124,38K.