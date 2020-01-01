Токеноміка LUCI (LUCI) Дізнайтеся ключову інформацію про LUCI (LUCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LUCI (LUCI) Cute demon chilling in a very warm place. No dev, just Luci and the community. 👹 From the artist's account: "I made this lil guy the other day, and I've been obsessed with him ever since. Trying something new here. I’ll keep creating LUCI content and breathing life into this cute demon & I’ll support community initiatives with art. But the rest is up to the community. I think CTOs are a great way to build strong communities, but I don't like that someone has to rug first for people to CTO it—so that's why I'm trying this. I'm not sure what will happen, but I hope you'll like LUCI as much as I do. Офіційний вебсайт: https://www.luci.gg Купити LUCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LUCI (LUCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUCI (LUCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 972,23K $ 972,23K $ 972,23K Загальна пропозиція: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M Циркуляційна пропозиція: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 972,23K $ 972,23K $ 972,23K Історичний максимум: $ 0,01178468 $ 0,01178468 $ 0,01178468 Історичний мінімум: $ 0,00003096 $ 0,00003096 $ 0,00003096 Поточна ціна: $ 0,00097653 $ 0,00097653 $ 0,00097653 Дізнайтеся більше про ціну LUCI (LUCI)

Токеноміка LUCI (LUCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LUCI (LUCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUCI, досліджуйте ціну токена LUCI в реальному часі!

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