Сьогоднішня ціна Luce Dog (SANTINO)

Поточна ціна Luce Dog (SANTINO) сьогодні становить 0.00025632 USD з ринковою капіталізацією $ 254.70K USD. Ціна SANTINO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Luce Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95K USD

- зміна ціни Luce Dog протягом дня — +4.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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