Ціна Luce Dog (SANTINO)
Поточна ціна Luce Dog (SANTINO) сьогодні становить 0.00025632 USD з ринковою капіталізацією $ 254.70K USD. Ціна SANTINO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Luce Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95K USD
- зміна ціни Luce Dog протягом дня — +4.57%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Luce Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Luce Dog до USD становила $ -0.0001176292.
За останні 60 днів зміна ціни Luce Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Luce Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.57%
|30 днів
|$ -0.0001176292
|-45.89%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Luce Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.65%
+4.57%
+53.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Luce Dog is an innovative meme token that combines the fun and excitement of meme culture with the potential for community-driven growth in the cryptocurrency space. Designed to engage and entertain, Luce Dog aims to create a vibrant ecosystem where holders can participate in unique events, rewards, and social initiatives. With a focus on building a strong community, Luce Dog leverages the power of memes to spread awareness and drive adoption, making it not just a token, but a movement. Join us on our journey to unleash the playful spirit of crypto with Luce Dog!
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