Токеноміка LUCA (LUCA) Дізнайтеся ключову інформацію про LUCA (LUCA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація LUCA (LUCA) ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Офіційний вебсайт: https://www.atm.network/ Whitepaper: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Купити LUCA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни LUCA (LUCA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LUCA (LUCA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Загальна пропозиція: $ 4,45M $ 4,45M $ 4,45M Циркуляційна пропозиція: $ 4,37M $ 4,37M $ 4,37M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,33M $ 2,33M $ 2,33M Історичний максимум: $ 9,47 $ 9,47 $ 9,47 Історичний мінімум: $ 0,065876 $ 0,065876 $ 0,065876 Поточна ціна: $ 0,523095 $ 0,523095 $ 0,523095 Дізнайтеся більше про ціну LUCA (LUCA)

Токеноміка LUCA (LUCA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LUCA (LUCA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LUCA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LUCA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LUCA, досліджуйте ціну токена LUCA в реальному часі!

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