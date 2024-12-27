Ціна LUBE (LUBE)
Поточна ціна LUBE (LUBE) сьогодні становить 0.00000501 USD з ринковою капіталізацією $ 345.29K USD. Ціна LUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUBE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.66 USD
- зміна ціни LUBE протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUBE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUBE до USD становила $ -0.0000015270.
За останні 60 днів зміна ціни LUBE до USD становила $ -0.0000028766.
За останні 90 днів зміна ціни LUBE до USD становила $ -0.00000465058308260492.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ -0.0000015270
|-30.48%
|60 днів
|$ -0.0000028766
|-57.41%
|90 днів
|$ -0.00000465058308260492
|-48.13%
Останній аналіз цін LUBE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.09%
+7.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Entertainer turned oil magnate Joe Lube was hit with newfound success as gas prices on Linea nuke, and LUBE became the most profitable product. Anyone with household chemistry knowledge knows that when you refine crude oil, you can either make LUBE or gas. Since you don't need gas anymore on Linea, we are making LUBE.
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