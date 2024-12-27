Сьогоднішня ціна LUBE (LUBE)

Поточна ціна LUBE (LUBE) сьогодні становить 0.00000501 USD з ринковою капіталізацією $ 345.29K USD. Ціна LUBE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LUBE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 67.66 USD

- зміна ціни LUBE протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 69.00B USD

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