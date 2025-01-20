Ціна LUA Balancing Token (LUAB)
Поточна ціна LUA Balancing Token (LUAB) сьогодні становить 0.393205 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUA Balancing Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.89 USD
- зміна ціни LUA Balancing Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.0072394938.
За останні 60 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.1928118071.
За останні 90 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.2537314158815293.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0072394938
|-1.84%
|60 днів
|$ -0.1928118071
|-49.03%
|90 днів
|$ -0.2537314158815293
|-39.22%
Останній аналіз цін LUA Balancing Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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