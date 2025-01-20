Ціна LUA Balancing Token (LUAB)

USD

Графік ціни LUA Balancing Token (LUAB) в реальному часі

$0.393205
$0.393205$0.393205
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна LUA Balancing Token (LUAB)

Поточна ціна LUA Balancing Token (LUAB) сьогодні становить 0.393205 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LUAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LUA Balancing Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.89 USD
- зміна ціни LUA Balancing Token протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники LUA Balancing Token (LUAB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.0072394938.
За останні 60 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.1928118071.
За останні 90 днів зміна ціни LUA Balancing Token до USD становила $ -0.2537314158815293.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0072394938-1.84%
60 днів$ -0.1928118071-49.03%
90 днів$ -0.2537314158815293-39.22%

Аналіз цін LUA Balancing Token (LUAB)

Останній аналіз цін LUA Balancing Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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$ 1.51
$ 1.51$ 1.51

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Ринкова інформація LUA Balancing Token (LUAB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 21.89
$ 21.89$ 21.89

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Ресурс LUA Balancing Token (LUAB)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

LUAB до місцевих валют

1 LUAB до AUD
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1 LUAB до GBP
0.3224281
1 LUAB до EUR
0.38140885
1 LUAB до USD
$0.393205
1 LUAB до MYR
RM1.7694225
1 LUAB до TRY
13.93125315
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1 LUAB до RUB
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1 LUAB до IDR
Rp6,445.9825752
1 LUAB до PHP
23.02215275
1 LUAB до EGP
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1 LUAB до BRL
R$2.3985505
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