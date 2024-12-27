Ціна LTO Network (LTO)
Поточна ціна LTO Network (LTO) сьогодні становить 0.147675 USD з ринковою капіталізацією $ 64.17M USD. Ціна LTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LTO Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40M USD
- зміна ціни LTO Network протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 434.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LTO Network до USD становила $ +0.00027655.
За останні 30 днів зміна ціни LTO Network до USD становила $ -0.0310055328.
За останні 60 днів зміна ціни LTO Network до USD становила $ +0.0396012073.
За останні 90 днів зміна ціни LTO Network до USD становила $ +0.016434096902175.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00027655
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0310055328
|-20.99%
|60 днів
|$ +0.0396012073
|+26.82%
|90 днів
|$ +0.016434096902175
|+12.52%
Останній аналіз цін LTO Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.31%
+0.19%
+10.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LTO Network is a blockchain platform for creating decentralized workflow applications, while maintaining data privacy and GDPR compliance. Developers and enterprises can use the LTO toolkit to either create new, or integrate existing solutions — and run them in a transparent, secure and decentralized way.
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