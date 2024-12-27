Сьогоднішня ціна LTO Network (LTO)

Поточна ціна LTO Network (LTO) сьогодні становить 0.147675 USD з ринковою капіталізацією $ 64.17M USD. Ціна LTO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LTO Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40M USD

- зміна ціни LTO Network протягом дня — +0.19%

- циркуляційна пропозиція – 434.77M USD

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