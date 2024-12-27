Ціна LRT Squared (LRT2)
Поточна ціна LRT Squared (LRT2) сьогодні становить 2,204.56 USD з ринковою капіталізацією $ 9.30M USD. Ціна LRT2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LRT Squared:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.17K USD
- зміна ціни LRT Squared протягом дня — +1.16%
- циркуляційна пропозиція – 4.15K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LRT Squared до USD становила $ +25.36.
За останні 30 днів зміна ціни LRT Squared до USD становила $ -55.9951626320.
За останні 60 днів зміна ціни LRT Squared до USD становила $ +334.3420264080.
За останні 90 днів зміна ціни LRT Squared до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +25.36
|+1.16%
|30 днів
|$ -55.9951626320
|-2.53%
|60 днів
|$ +334.3420264080
|+15.17%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LRT Squared: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.53%
+1.16%
-3.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LRT² (read as LRT Squared) is a unified restaking rewards protocol as a vault which holds the rewards tokens as underlying assets. Through LRT², LRT projects can pool restaking network protocol rewards into a single vault and issue vault share tokens to their stakers (or distributor contract). This system cuts transaction costs and streamlines the rewards process, great for those with smaller stakes who might find it easier to manage and trade their shares collectively.
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