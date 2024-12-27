Сьогоднішня ціна LRT Squared (LRT2)

Поточна ціна LRT Squared (LRT2) сьогодні становить 2,204.56 USD з ринковою капіталізацією $ 9.30M USD. Ціна LRT2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LRT Squared:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.17K USD

- зміна ціни LRT Squared протягом дня — +1.16%

- циркуляційна пропозиція – 4.15K USD

Отримуйте оновлення цін LRT2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LRT2.