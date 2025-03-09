Ціна LRSNode (LRSN)
Поточна ціна LRSNode (LRSN) сьогодні становить 0.01037403 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LRSN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LRSNode:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 107.83 USD
- зміна ціни LRSNode протягом дня — -2.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LRSNode до USD становила $ -0.00025336104099992.
За останні 30 днів зміна ціни LRSNode до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LRSNode до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LRSNode до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00025336104099992
|-2.38%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LRSNode: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.18%
-2.38%
-41.04%
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