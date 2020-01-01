Токеноміка LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)
Інформація LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)
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Токеноміка та аналіз ціни LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів LP-YCRV, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LP-YCRV, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку LP-YCRV, досліджуйте ціну токена LP-YCRV в реальному часі!
Прогноз ціни LP-YCRV
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