Токеноміка LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Дізнайтеся ключову інформацію про LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Історичний максимум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Історичний мінімум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Поточна ціна: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Дізнайтеся більше про ціну LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

Токеноміка LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів LP-YCRV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів LP-YCRV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку LP-YCRV, досліджуйте ціну токена LP-YCRV в реальному часі!

Прогноз ціни LP-YCRV Хочете знати, куди рухається LP-YCRV? Наша сторінка прогнозу ціни LP-YCRV поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена LP-YCRV зараз!

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