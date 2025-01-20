Сьогоднішня ціна LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)

Поточна ціна LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LP-YCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LP Yearn CRV Vault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни LP Yearn CRV Vault протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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