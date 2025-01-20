Ціна LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV)
Поточна ціна LP Yearn CRV Vault (LP-YCRV) сьогодні становить 1.2 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LP-YCRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LP Yearn CRV Vault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни LP Yearn CRV Vault протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LP Yearn CRV Vault до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни LP Yearn CRV Vault до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни LP Yearn CRV Vault до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни LP Yearn CRV Vault до USD становила $ +0.0015202961936687.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0.0
|0.00%
|30 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 днів
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 днів
|$ +0.0015202961936687
|+0.13%
Останній аналіз цін LP Yearn CRV Vault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
0.00%
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
yVault for CRV/yCRV LP tokens, autocompounds emissions and fees.
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|1 LP-YCRV до AUD
A$1.932
|1 LP-YCRV до GBP
￡0.984
|1 LP-YCRV до EUR
€1.164
|1 LP-YCRV до USD
$1.2
|1 LP-YCRV до MYR
RM5.4
|1 LP-YCRV до TRY
₺42.516
|1 LP-YCRV до JPY
¥187.524
|1 LP-YCRV до RUB
₽122.952
|1 LP-YCRV до INR
₹103.896
|1 LP-YCRV до IDR
Rp19,672.128
|1 LP-YCRV до PHP
₱70.26
|1 LP-YCRV до EGP
￡E.60.264
|1 LP-YCRV до BRL
R$7.32
|1 LP-YCRV до CAD
C$1.728
|1 LP-YCRV до BDT
৳145.8
|1 LP-YCRV до NGN
₦1,869.156
|1 LP-YCRV до UAH
₴50.532
|1 LP-YCRV до VES
Bs64.8
|1 LP-YCRV до PKR
Rs334.536
|1 LP-YCRV до KZT
₸636.936
|1 LP-YCRV до THB
฿41.268
|1 LP-YCRV до TWD
NT$39.468
|1 LP-YCRV до CHF
Fr1.092
|1 LP-YCRV до HKD
HK$9.336
|1 LP-YCRV до MAD
.د.م12.048