Ціна LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)
Поточна ціна LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) сьогодні становить 106,941 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENBTCCURVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LP renBTC Curve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни LP renBTC Curve протягом дня — -0.90%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LP renBTC Curve до USD становила $ -974.1173834662.
За останні 30 днів зміна ціни LP renBTC Curve до USD становила $ +12,597.5321649000.
За останні 60 днів зміна ціни LP renBTC Curve до USD становила $ +8,408.1719604000.
За останні 90 днів зміна ціни LP renBTC Curve до USD становила $ +35,510.6424933996.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -974.1173834662
|-0.90%
|30 днів
|$ +12,597.5321649000
|+11.78%
|60 днів
|$ +8,408.1719604000
|+7.86%
|90 днів
|$ +35,510.6424933996
|+49.71%
Останній аналіз цін LP renBTC Curve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.90%
-0.23%
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