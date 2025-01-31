Сьогоднішня ціна LP renBTC Curve (RENBTCCURVE)

Поточна ціна LP renBTC Curve (RENBTCCURVE) сьогодні становить 106,941 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RENBTCCURVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LP renBTC Curve:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни LP renBTC Curve протягом дня — -0.90%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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