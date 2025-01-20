Ціна LP 3pool Curve (3CRV)
Поточна ціна LP 3pool Curve (3CRV) сьогодні становить 1.039 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна 3CRV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LP 3pool Curve:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 842.03K USD
- зміна ціни LP 3pool Curve протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LP 3pool Curve до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LP 3pool Curve до USD становила $ +0.0010220643.
За останні 60 днів зміна ціни LP 3pool Curve до USD становила $ +0.0021139494.
За останні 90 днів зміна ціни LP 3pool Curve до USD становила $ +0.0033236979132674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0010220643
|+0.10%
|60 днів
|$ +0.0021139494
|+0.20%
|90 днів
|$ +0.0033236979132674
|+0.32%
Останній аналіз цін LP 3pool Curve: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.01%
+0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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