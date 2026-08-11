Сьогоднішня ціна LOXI

Поточна ціна LOXI (LOXI) сьогодні становить $ 0.00239498, зі зміною 0.66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOXI до USD становить $ 0.00239498 за LOXI.

LOXI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,394,980, з циркуляційною пропозицією у 1.00B LOXI. Протягом останніх 24 годин LOXI торгувався між $ 0.00232714 (мінімум) та $ 0.00245918 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00535423, тоді як історичний мінімум — $ 0.00171855.

У короткостроковій динаміці LOXI змінився на -1.98% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.90K.

Ринкова інформація щодо LOXI (LOXI)

Ринкова капіталізація $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Обсяг (за 24 год) $ 6.90K$ 6.90K $ 6.90K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.39M$ 2.39M $ 2.39M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація LOXI — $ 2.39M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.90K. Циркуляційна пропозиція LOXI — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.39M.