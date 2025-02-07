Ціна Lovely Inu Finance (LOVELY)
Поточна ціна Lovely Inu Finance (LOVELY) сьогодні становить 0.00164072 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна LOVELY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lovely Inu Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.81K USD
- зміна ціни Lovely Inu Finance протягом дня — +2.47%
- циркуляційна пропозиція – 2.98B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lovely Inu Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lovely Inu Finance до USD становила $ +0.0002753772.
За останні 60 днів зміна ціни Lovely Inu Finance до USD становила $ -0.0005677388.
За останні 90 днів зміна ціни Lovely Inu Finance до USD становила $ -0.0014175109054712252.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.47%
|30 днів
|$ +0.0002753772
|+16.78%
|60 днів
|$ -0.0005677388
|-34.60%
|90 днів
|$ -0.0014175109054712252
|-46.35%
Останній аналіз цін Lovely Inu Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
+2.47%
+9.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lovely Inu ($LOVELY) is a community-focused, decentralized cryptocurrency with Attractive rewards for holders. LOVELY is fully decentralized and owned by its love and vibrant community. We welcome and embrace diverse perspectives to build LOVELY into the best community in crypto.
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