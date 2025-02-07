Сьогоднішня ціна Lovely Inu Finance (LOVELY)

Поточна ціна Lovely Inu Finance (LOVELY) сьогодні становить 0.00164072 USD з ринковою капіталізацією $ 4.92M USD. Ціна LOVELY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lovely Inu Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 360.81K USD

- зміна ціни Lovely Inu Finance протягом дня — +2.47%

- циркуляційна пропозиція – 2.98B USD

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