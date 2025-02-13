Сьогоднішня ціна LOVECOIN (LOVECOIN)

Поточна ціна LOVECOIN (LOVECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.72K USD. Ціна LOVECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOVECOIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79M USD

- зміна ціни LOVECOIN протягом дня — -43.19%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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