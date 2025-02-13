Ціна LOVECOIN (LOVECOIN)
Поточна ціна LOVECOIN (LOVECOIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 123.72K USD. Ціна LOVECOIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOVECOIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79M USD
- зміна ціни LOVECOIN протягом дня — -43.19%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOVECOIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOVECOIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни LOVECOIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни LOVECOIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-43.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOVECOIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.30%
-43.19%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LoveCoin (LOVECOIN) is a cryptocurrency built around the core principle of love, aiming to create a more connected and compassionate world through the power of blockchain technology. It’s a token designed to bring people together, with a focus on fostering kindness, unity, and social impact. Every transaction and interaction with LoveCoin is infused with the idea of spreading positivity and uplifting others. Whether it's through supporting charitable causes, promoting acts of kindness, or incentivizing love-driven initiatives, LoveCoin is more than just a digital asset—it's a movement. With the goal of building a global community united by love, LoveCoin leverages the potential of cryptocurrency to inspire and create a world where love transcends all boundaries.
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