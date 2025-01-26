Ціна Love Hate Inu (LHINU)
Поточна ціна Love Hate Inu (LHINU) сьогодні становить 0.00000124 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LHINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Love Hate Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.44 USD
- зміна ціни Love Hate Inu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Love Hate Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Love Hate Inu до USD становила $ -0.0000006246.
За останні 60 днів зміна ціни Love Hate Inu до USD становила $ -0.0000002813.
За останні 90 днів зміна ціни Love Hate Inu до USD становила $ -0.00000403462652869583.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000006246
|-50.37%
|60 днів
|$ -0.0000002813
|-22.69%
|90 днів
|$ -0.00000403462652869583
|-76.49%
Останній аналіз цін Love Hate Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-34.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Love Hate Inu launched its mainnet on March 9, 2024 with 100 billion LHINU tokens created at genesis. 90% of the tokens have been allocated to the presale, with the remaining 10% being used for Liquidity, Exchange listings and community rewards. By selling 90% of the tokens, it guarantees no rugpull and creates a strong community foundation. The token has 0% transaction tax.
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