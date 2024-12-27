Ціна LoungeM (LZM)
Поточна ціна LoungeM (LZM) сьогодні становить 0.00579942 USD з ринковою капіталізацією $ 542.98K USD. Ціна LZM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LoungeM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD
- зміна ціни LoungeM протягом дня — +3.61%
- циркуляційна пропозиція – 93.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LoungeM до USD становила $ +0.00020184.
За останні 30 днів зміна ціни LoungeM до USD становила $ -0.0010099063.
За останні 60 днів зміна ціни LoungeM до USD становила $ -0.0010048834.
За останні 90 днів зміна ціни LoungeM до USD становила $ -0.004850313011912804.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00020184
|+3.61%
|30 днів
|$ -0.0010099063
|-17.41%
|60 днів
|$ -0.0010048834
|-17.32%
|90 днів
|$ -0.004850313011912804
|-45.54%
Останній аналіз цін LoungeM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+3.61%
-3.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
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