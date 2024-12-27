Сьогоднішня ціна LOULOU (LOULOU)

Поточна ціна LOULOU (LOULOU) сьогодні становить 0.00302533 USD з ринковою капіталізацією $ 3.02M USD. Ціна LOULOU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOULOU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 997.12K USD

- зміна ціни LOULOU протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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