Ціна LOULOU (LOULOU)
Поточна ціна LOULOU (LOULOU) сьогодні становить 0.00302533 USD з ринковою капіталізацією $ 3.02M USD. Ціна LOULOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOULOU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 997.12K USD
- зміна ціни LOULOU протягом дня — +0.34%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOULOU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOULOU до USD становила $ +0.0027523922.
За останні 60 днів зміна ціни LOULOU до USD становила $ +0.0013428411.
За останні 90 днів зміна ціни LOULOU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.34%
|30 днів
|$ +0.0027523922
|+90.98%
|60 днів
|$ +0.0013428411
|+44.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін LOULOU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
+0.34%
+4.82%
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