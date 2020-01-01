Токеноміка Louie the Raccoon ($LOUIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Louie the Raccoon ($LOUIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Louie the Raccoon ($LOUIE) $LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme. Офіційний вебсайт: https://www.louieraccoon.com/ Whitepaper: https://t.me/megaontron Купити $LOUIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Louie the Raccoon ($LOUIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Louie the Raccoon ($LOUIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 40,46K $ 40,46K $ 40,46K Загальна пропозиція: $ 998,33M $ 998,33M $ 998,33M Циркуляційна пропозиція: $ 998,33M $ 998,33M $ 998,33M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,46K $ 40,46K $ 40,46K Історичний максимум: $ 0,0020779 $ 0,0020779 $ 0,0020779 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Louie the Raccoon ($LOUIE)

Токеноміка Louie the Raccoon ($LOUIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Louie the Raccoon ($LOUIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $LOUIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LOUIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LOUIE, досліджуйте ціну токена $LOUIE в реальному часі!

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