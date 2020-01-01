Токеноміка Louie the Raccoon ($LOUIE)
Інформація Louie the Raccoon ($LOUIE)
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
Токеноміка та аналіз ціни Louie the Raccoon ($LOUIE)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Louie the Raccoon ($LOUIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Louie the Raccoon ($LOUIE): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Louie the Raccoon ($LOUIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів $LOUIE, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $LOUIE, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку $LOUIE, досліджуйте ціну токена $LOUIE в реальному часі!
Прогноз ціни $LOUIE
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