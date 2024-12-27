Сьогоднішня ціна Louie the Raccoon ($LOUIE)

Поточна ціна Louie the Raccoon ($LOUIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 335.18K USD. Ціна $LOUIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Louie the Raccoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD

- зміна ціни Louie the Raccoon протягом дня — +1.17%

- циркуляційна пропозиція – 998.52M USD

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