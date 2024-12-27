Ціна Louie the Raccoon ($LOUIE)
Поточна ціна Louie the Raccoon ($LOUIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 335.18K USD. Ціна $LOUIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Louie the Raccoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.60K USD
- зміна ціни Louie the Raccoon протягом дня — +1.17%
- циркуляційна пропозиція – 998.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Louie the Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Louie the Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Louie the Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Louie the Raccoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.17%
|30 днів
|$ 0
|+53.85%
|60 днів
|$ 0
|-14.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Louie the Raccoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+1.17%
+38.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$LOUIEA memecoin , deployed and created on chain solana Louie the Raccoon is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Ilts purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. $LOUIE invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression A $LOUIE that represents different facial expressions - biaoqing' translates to 'facial expression' hence all the memes having different expressions. $LOUIE represents a strong cult like community due to the amount of support and backing this meme.
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