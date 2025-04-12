Ціна Louie Lambo (LAMBO)
Поточна ціна Louie Lambo (LAMBO) сьогодні становить 0.00147302 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна LAMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Louie Lambo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Louie Lambo протягом дня — +4.75%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Louie Lambo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Louie Lambo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Louie Lambo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Louie Lambo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Louie Lambo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.57%
+4.75%
-11.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Launched on January 20, 2025, Louie $Lambo is a memecoin built on the XRP Ledger (XRPL). Designed for the rapidly growing XRPL community, $LAMBO operates as a community-driven digital asset with a strong focus on engagement, rewards, and strategic expansion within the crypto ecosystem. Key Initiatives & Roadmap: XRP Rewards Mechanism – Holders of $LAMBO will gain access to an exclusive rewards platform that offers XRP incentives for participation and engagement. Marketing & Partnerships – $Lambo has secured partnerships with key opinion leaders (KOLs) and influencers in the crypto space to expand its reach. The development team continues to drive community-driven marketing efforts to establish $LAMBO as a widely recognized memecoin. Centralized Exchange (CEX) Listings – Efforts are underway to secure tier-1 exchange listings, increasing accessibility, liquidity, and exposure to a global audience. NFT Integration – Future exclusive NFT drops are planned, allowing holders to engage with the $LAMBO ecosystem through unique digital collectibles. Proceeds from these NFT sales will go directly into supporting liquidity and ecosystem growth. Vision for the Future With its strong community backing and aggressive expansion plans, Louie Lambo aims to become a dominant force on the XRPL. By combining XRP-based rewards, strategic marketing, and exchange expansion, $LAMBO seeks to establish itself as one of the most recognizable and widely adopted memecoins in the space.
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