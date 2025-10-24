Інформація щодо ціни Louie (LOUIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00202063 Макс. за 24 год $ 0,00211808 Рекордний максимум $ 0,01063902 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) -0,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,28%

Актуальна ціна Louie (LOUIE) становить $0,00208052. За останні 24 години LOUIE торгувався між мінімумом у $ 0,00202063 і максимумом у $ 0,00211808, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOUIE становить $ 0,01063902, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOUIE змінився на -0,05% за останню годину, -0,39% за 24 години та на -9,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Louie (LOUIE)

Ринкова капіталізація $ 2,09M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,09M Циркуляційне постачання 999,41M Загальна пропозиція 999 411 127,274

Поточна ринкова капіталізація Louie — $ 2,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOUIE — 999,41M, зі загальною пропозицією 999411127.274. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09M.