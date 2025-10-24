Актуальна ціна Louie сьогодні становить 0,00208052 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOUIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOUIE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Louie сьогодні становить 0,00208052 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LOUIE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LOUIE на MEXC вже зараз.

Докладніше про LOUIE

Інформація про ціну LOUIE

Офіційний вебсайт LOUIE

Токеноміка LOUIE

Прогноз ціни LOUIE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Louie

Ціна Louie (LOUIE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LOUIE до USD:

$0,00208052
$0,00208052$0,00208052
-0,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Louie (LOUIE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:34:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Louie (LOUIE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00202063
$ 0,00202063$ 0,00202063
Мін. за 24 год
$ 0,00211808
$ 0,00211808$ 0,00211808
Макс. за 24 год

$ 0,00202063
$ 0,00202063$ 0,00202063

$ 0,00211808
$ 0,00211808$ 0,00211808

$ 0,01063902
$ 0,01063902$ 0,01063902

$ 0
$ 0$ 0

-0,05%

-0,39%

-9,28%

-9,28%

Актуальна ціна Louie (LOUIE) становить $0,00208052. За останні 24 години LOUIE торгувався між мінімумом у $ 0,00202063 і максимумом у $ 0,00211808, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOUIE становить $ 0,01063902, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOUIE змінився на -0,05% за останню годину, -0,39% за 24 години та на -9,28% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Louie (LOUIE)

$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M

--
----

$ 2,09M
$ 2,09M$ 2,09M

999,41M
999,41M 999,41M

999 411 127,274
999 411 127,274 999 411 127,274

Поточна ринкова капіталізація Louie — $ 2,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOUIE — 999,41M, зі загальною пропозицією 999411127.274. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,09M.

Історія ціни Louie (LOUIE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Louie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Louie до USD становила $ -0,0015321629.
За останні 60 днів зміна ціни Louie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Louie до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,39%
30 днів$ -0,0015321629-73,64%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Louie (LOUIE)

Louie ($LOUIE) is a meme token centered around Hop Louie, a polymorphic art character created by artist Dfetch. Originally developed through sketches and paintings, Louie represents adaptability and cultural remixing, capable of taking on many forms while maintaining its identity. The project extends Louie’s journey into Web3, combining digital art, meme culture, and blockchain to create a community-driven token that evolves with its holders.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Louie (LOUIE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Louie (USD)

Скільки коштуватиме Louie (LOUIE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Louie (LOUIE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Louie.

Перегляньте прогноз ціни Louie вже зараз!

LOUIE до місцевих валют

Токеноміка Louie (LOUIE)

Розуміння токеноміки Louie (LOUIE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LOUIE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Louie (LOUIE)

Скільки сьогодні коштує Louie (LOUIE)?
Актуальна ціна LOUIE у USD становить 0,00208052 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LOUIE до USD?
Поточна ціна LOUIE до USD — $ 0,00208052. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Louie?
Ринкова капіталізація LOUIE — $ 2,09M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LOUIE?
Циркуляційна пропозиція LOUIE — 999,41M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LOUIE?
LOUIE досяг історичної максимальної ціни у 0,01063902 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LOUIE?
Історична мінімальна ціна LOUIE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі LOUIE?
Актуальний обсяг торгівлі LOUIE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LOUIE цього року?
LOUIE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LOUIE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:34:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Louie (LOUIE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.