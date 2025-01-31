Ціна LOUDER (LOUDER)
Поточна ціна LOUDER (LOUDER) сьогодні становить 0.0016219 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOUDER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності LOUDER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 135.95K USD
- зміна ціни LOUDER протягом дня — +0.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни LOUDER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни LOUDER до USD становила $ -0.0005835174.
За останні 60 днів зміна ціни LOUDER до USD становила $ -0.0009448884.
За останні 90 днів зміна ціни LOUDER до USD становила $ -0.000855364395893951.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.19%
|30 днів
|$ -0.0005835174
|-35.97%
|60 днів
|$ -0.0009448884
|-58.25%
|90 днів
|$ -0.000855364395893951
|-34.52%
Останній аналіз цін LOUDER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+0.19%
-6.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Louder is the first meme artist on Base. It is also one of the first 404's on BASE. Louder is connected to an album of songs developed by grammy-award winning producers in collaboration with Generative AI. Post launch we will give prompts to the community and allow them to unleash their own content for LOUDER. Owning 10,000 LOUDER tokens allows you to unlock SUPALOUDS which represent LOUDER songs.
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