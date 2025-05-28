Ціна lou (LOU)
Поточна ціна lou (LOU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 776,10K USD. Ціна LOU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності lou:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни lou протягом дня — +0,52%
- циркуляційна пропозиція – 999,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни lou до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни lou до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни lou до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни lou до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,52%
|30 днів
|$ 0
|-20,66%
|60 днів
|$ 0
|-57,16%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін lou: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,17%
+0,52%
+13,44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
lou is a token about a dog wearing a hat. Popularized by the famous ‘Wif’ dog, it was created on pump.fun and launched fairly. lou has created a community full of support that gathered to push this project from the ground up. The coin joins the ranks of other top dog memes by having such a strong community pushing it daily. This is a meme coin like any other meme coin that will last the test of time.
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