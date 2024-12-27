Сьогоднішня ціна LOTUS (LOTUS)

Поточна ціна LOTUS (LOTUS) сьогодні становить 0.00658302 USD з ринковою капіталізацією $ 761.02K USD. Ціна LOTUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності LOTUS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.07K USD

- зміна ціни LOTUS протягом дня — +1.48%

- циркуляційна пропозиція – 115.66M USD

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