Ціна Lottery Token (LOT)
Поточна ціна Lottery Token (LOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 385.57K USD. Ціна LOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lottery Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 731.43 USD
- зміна ціни Lottery Token протягом дня — -3.28%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lottery Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lottery Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lottery Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lottery Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lottery Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-3.28%
-27.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
LOTTERY TOKEN Redefining Luck: The First Truly Decentralized Lottery Protocol on Base Chain LOT is a decentralized lottery protocol on BASE, where holding equals automatic participation. No tickets needed, no manual draws - just hold 20k LOT and you're in forever. A 5% fee on every transaction fills the lottery pool. Once the pool reaches 1 million tokens, a randomly selected address holding Lottery Token will win.
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