Сьогоднішня ціна Lotry

Поточна ціна Lotry (LOTRY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LOTRY до USD становить $ 0 за LOTRY.

Lotry наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 26 693, з циркуляційною пропозицією у 100,00B LOTRY. Протягом останніх 24 годин LOTRY торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LOTRY змінився на -- за останню годину та на -4,60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Lotry (LOTRY)

Ринкова капіталізація $ 26,69K$ 26,69K $ 26,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 26,69K$ 26,69K $ 26,69K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Lotry — $ 26,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOTRY — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,69K.