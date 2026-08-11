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Поточна ціна Lotos сьогодні становить 0.01777275 USD. Ринкова капіталізація LTS становить 2,363,618 USD. Відстежуйте оновлення цін LTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Lotos сьогодні становить 0.01777275 USD. Ринкова капіталізація LTS становить 2,363,618 USD. Відстежуйте оновлення цін LTS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про LTS

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Що таке LTS

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Ціна Lotos (LTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LTS до USD:

$0.01777265
$0.01777265$0.01777265
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Lotos (LTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Lotos

Поточна ціна Lotos (LTS) сьогодні становить $ 0.01777275, зі зміною 1.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LTS до USD становить $ 0.01777275 за LTS.

Lotos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,363,618, з циркуляційною пропозицією у 132.99M LTS. Протягом останніх 24 годин LTS торгувався між $ 0.01775691 (мінімум) та $ 0.0183425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04767392, тоді як історичний мінімум — $ 0.01367182.

У короткостроковій динаміці LTS змінився на -- за останню годину та на +25.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.04K.

Ринкова інформація щодо Lotos (LTS)

$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M

$ 6.04K
$ 6.04K$ 6.04K

$ 17.77M
$ 17.77M$ 17.77M

132.99M
132.99M 132.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Lotos — $ 2.36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.04K. Циркуляційна пропозиція LTS — 132.99M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.77M.

Історія ціни Lotos у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.01775691
$ 0.01775691$ 0.01775691
Мін. за 24 год
$ 0.0183425
$ 0.0183425$ 0.0183425
Макс. за 24 год

$ 0.01775691
$ 0.01775691$ 0.01775691

$ 0.0183425
$ 0.0183425$ 0.0183425

$ 0.04767392
$ 0.04767392$ 0.04767392

$ 0.01367182
$ 0.01367182$ 0.01367182

--

-1.63%

+25.35%

+25.35%

Історія ціни Lotos (LTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lotos до USD становила $ -0.000294637406492528.
За останні 30 днів зміна ціни Lotos до USD становила $ -0.0036007733.
За останні 60 днів зміна ціни Lotos до USD становила $ -0.0094998210.
За останні 90 днів зміна ціни Lotos до USD становила $ -0.000000000905615663.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000294637406492528-1.63%
30 днів$ -0.0036007733-20.26%
60 днів$ -0.0094998210-53.45%
90 днів$ -0.000000000905615663-0.00%

Прогноз ціни Lotos

Прогноз ціни Lotos (LTS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна LTS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Lotos (LTS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Lotos потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Lotos у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни LTS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Lotos.

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Ресурс Lotos (LTS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AnalyticsBNB Chain Ecosystem

Про Lotos

Яка реальна ціна Lotos сьогодні?

Живуча ціна Lotos становить ₴0.7832316921735186000000, змінившись на -1.63% за останні 24 години. Ця цифра постійно оновлюється, щоб відображати точні умови глобального ринку.

Як виглядає денну структуру цін для LTS?

LTS торгувався між ₴0.7825336353165871440000 і ₴0.808340145092502000000, що дає уявлення про внутрішньоденну міцність цін та потенційні зони прориву.

Наскільки волатильність Lotos сьогодні?

Токен пережив --% волатильності за останню добу, допомагаючи трейдерам визначити, чи ринок стабільний, чи дуже реактивний.

У якій технічній зоні зараз торгують LTS?

Рух ціни відносно недавніх максимумів і мінімумів свідчить, що LTS демонструє помірний короткостроковий імпульс, що залежить від ліквідності та загального напряму ринку.

Який загальний рейтинг та розмір ринку у Lotos?

З капіталізацією ₴104162863.13551857120000, Lotos займає #2091 місце, що свідчить про сильну присутність на ринку та інтерес інвесторів.

Яку об’ємну активність показав LTS останнім часом?

Токен згенерував ₴-- за 24-годинний об’єм торгів, що свідчить про активну участь глобальних трейдерів.

Як Lotos порівнюється зі своїми ATH і ATL?

Його ATH становить ₴2.1009537091415201280000, а ATL — ₴0.6025067990992814880000, що дає уявлення про довгостроковий ціновий потенціал та просадки.

Які фундаментальні фактори впливають на ринкову поведінку LTS?

Основні фактори включають обігове надання (132990323.08208057 токенів), результати категорії у Analytics,BNB Chain Ecosystem та ончейн-активність у --, що всі разом формують цінову динаміку токена.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:38:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Lotos (LTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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