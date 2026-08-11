Сьогоднішня ціна Lotos

Поточна ціна Lotos (LTS) сьогодні становить $ 0.01777275, зі зміною 1.63% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LTS до USD становить $ 0.01777275 за LTS.

Lotos наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,363,618, з циркуляційною пропозицією у 132.99M LTS. Протягом останніх 24 годин LTS торгувався між $ 0.01775691 (мінімум) та $ 0.0183425 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04767392, тоді як історичний мінімум — $ 0.01367182.

У короткостроковій динаміці LTS змінився на -- за останню годину та на +25.35% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.04K.

Ринкова інформація щодо Lotos (LTS)

Ринкова капіталізація $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Обсяг (за 24 год) $ 6.04K$ 6.04K $ 6.04K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17.77M$ 17.77M $ 17.77M Циркуляційне постачання 132.99M 132.99M 132.99M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Lotos — $ 2.36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.04K. Циркуляційна пропозиція LTS — 132.99M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17.77M.