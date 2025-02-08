Сьогоднішня ціна Lotion AI (LOTION)

Поточна ціна Lotion AI (LOTION) сьогодні становить 0.00019571 USD з ринковою капіталізацією $ 190.45K USD. Ціна LOTION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lotion AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.30K USD

- зміна ціни Lotion AI протягом дня — +18.03%

- циркуляційна пропозиція – 973.16M USD

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