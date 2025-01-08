Ціна Lost World (LOST)
Поточна ціна Lost World (LOST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.47K USD. Ціна LOST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lost World:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.03 USD
- зміна ціни Lost World протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 14.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lost World до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Lost World до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Lost World до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lost World до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-26.79%
|60 днів
|$ 0
|-47.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lost World: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lost Worlds is an NFT platform experience where NFTs are geographically bound to real world locations for collectors to discover and mint. The LOST Token is a governance, access and rewards representation of the Lost Worlds ecosystem. In order to access Lost Worlds, you will need to stake LOST tokens onto the platform. Staking your tokens for access comes with a number of current and future incentives based on how many tokens you are staking.
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