Ціна Loser Coin (LOWB)
Поточна ціна Loser Coin (LOWB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LOWB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Loser Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 440.74 USD
- зміна ціни Loser Coin протягом дня — +10.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін LOWB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни LOWB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Loser Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Loser Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Loser Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Loser Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+10.65%
|30 днів
|$ 0
|-32.07%
|60 днів
|$ 0
|-23.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Loser Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
+10.65%
+6.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Losercoin (ticker symbol: $LOWB) is a project initiated by two poor guys from China, one is a father of two kids from a village, the other one is a coder living a miserable life by working 60 hours a week . Two founders first heard about Bitcoin in 2017, and had lost a ton of money by trading cryptocurrencies. They started this project as an open journey and were fully prepared to lose everything. Losercoin was publicly launched on April 21, 2021 (No Initial Coin Offering), and two founders have added their whole life savings into the liquidity pool. It is guaranteed that the project team will not pump the price of $LOWB due to lack of capital, and no rug pull.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 LOWB до AUD
A$--
|1 LOWB до GBP
￡--
|1 LOWB до EUR
€--
|1 LOWB до USD
$--
|1 LOWB до MYR
RM--
|1 LOWB до TRY
₺--
|1 LOWB до JPY
¥--
|1 LOWB до RUB
₽--
|1 LOWB до INR
₹--
|1 LOWB до IDR
Rp--
|1 LOWB до PHP
₱--
|1 LOWB до EGP
￡E.--
|1 LOWB до BRL
R$--
|1 LOWB до CAD
C$--
|1 LOWB до BDT
৳--
|1 LOWB до NGN
₦--
|1 LOWB до UAH
₴--
|1 LOWB до VES
Bs--
|1 LOWB до PKR
Rs--
|1 LOWB до KZT
₸--
|1 LOWB до THB
฿--
|1 LOWB до TWD
NT$--
|1 LOWB до CHF
Fr--
|1 LOWB до HKD
HK$--
|1 LOWB до MAD
.د.م--