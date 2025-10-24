Інформація щодо ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 108 449 $ 108 449 $ 108 449 Мін. за 24 год $ 110 428 $ 110 428 $ 110 428 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 108 449$ 108 449 $ 108 449 Макс. за 24 год $ 110 428$ 110 428 $ 110 428 Рекордний максимум $ 115 819$ 115 819 $ 115 819 Найнижча ціна $ 108 449$ 108 449 $ 108 449 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +1,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20% Зміна ціни (за 7 дн.) -1,20%

Актуальна ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) становить $111 287. За останні 24 години ENZOBTC торгувався між мінімумом у $ 108 449 і максимумом у $ 110 428, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENZOBTC становить $ 115 819, тоді як його історичний мінімум — $ 108 449.

Що стосується короткострокових результатів, то ENZOBTC змінився на -- за останню годину, +1,31% за 24 години та на -1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Ринкова капіталізація $ 65,95M$ 65,95M $ 65,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,95M$ 65,95M $ 65,95M Циркуляційне постачання 601,20 601,20 601,20 Загальна пропозиція 601,19726415 601,19726415 601,19726415

Поточна ринкова капіталізація Lorenzo Wrapped Bitcoin — $ 65,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENZOBTC — 601,20, зі загальною пропозицією 601.19726415. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,95M.