Актуальна ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin сьогодні становить 111 287 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ENZOBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ENZOBTC на MEXC вже зараз.

$111 285
+1,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:34:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 108 449
Мін. за 24 год
$ 110 428
Макс. за 24 год

$ 108 449
$ 110 428
$ 115 819
$ 108 449
--

+1,31%

-1,20%

-1,20%

Актуальна ціна Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) становить $111 287. За останні 24 години ENZOBTC торгувався між мінімумом у $ 108 449 і максимумом у $ 110 428, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ENZOBTC становить $ 115 819, тоді як його історичний мінімум — $ 108 449.

Що стосується короткострокових результатів, то ENZOBTC змінився на -- за останню годину, +1,31% за 24 години та на -1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

$ 65,95M
--
$ 65,95M
601,20
601,19726415
Поточна ринкова капіталізація Lorenzo Wrapped Bitcoin — $ 65,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ENZOBTC — 601,20, зі загальною пропозицією 601.19726415. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,95M.

Історія ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin до USD становила $ +1 434,26.
За останні 30 днів зміна ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin до USD становила $ +62,9884420000.
За останні 60 днів зміна ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1 434,26+1,31%
30 днів$ +62,9884420000+0,06%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers.

enzoBTC, a wrapped BTC issued by Lorenzo Protocol, is poised to revolutionize the management and liquidity of Bitcoin (BTC) assets. Recognizing the growing demand for secure and streamlined BTC-based applications, enzoBTC aims to create a transparent and trustworthy environment for BTC asset aggregation.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin (USD)

Скільки коштуватиме Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Lorenzo Wrapped Bitcoin.

Перегляньте прогноз ціни Lorenzo Wrapped Bitcoin вже зараз!

ENZOBTC до місцевих валют

Токеноміка Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Розуміння токеноміки Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ENZOBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Скільки сьогодні коштує Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)?
Актуальна ціна ENZOBTC у USD становить 111 287 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ENZOBTC до USD?
Поточна ціна ENZOBTC до USD — $ 111 287. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Lorenzo Wrapped Bitcoin?
Ринкова капіталізація ENZOBTC — $ 65,95M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ENZOBTC?
Циркуляційна пропозиція ENZOBTC — 601,20 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ENZOBTC?
ENZOBTC досяг історичної максимальної ціни у 115 819 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ENZOBTC?
Історична мінімальна ціна ENZOBTC становила 108 449 USD.
Який обсяг торгівлі ENZOBTC?
Актуальний обсяг торгівлі ENZOBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ENZOBTC цього року?
ENZOBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ENZOBTC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.