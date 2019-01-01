Токеноміка Lorenzo stBTC (STBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про Lorenzo stBTC (STBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lorenzo stBTC (STBTC) Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance. Офіційний вебсайт: https://www.lorenzo-protocol.xyz/ Купити STBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lorenzo stBTC (STBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lorenzo stBTC (STBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 108,42M $ 108,42M $ 108,42M Загальна пропозиція: $ 1,03K $ 1,03K $ 1,03K Циркуляційна пропозиція: $ 1,03K $ 1,03K $ 1,03K FDV (повністю розведена вартість): $ 108,42M $ 108,42M $ 108,42M Історичний максимум: $ 111 244 $ 111 244 $ 111 244 Історичний мінімум: $ 61 389 $ 61 389 $ 61 389 Поточна ціна: $ 105 655 $ 105 655 $ 105 655 Дізнайтеся більше про ціну Lorenzo stBTC (STBTC)

Токеноміка Lorenzo stBTC (STBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lorenzo stBTC (STBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STBTC, досліджуйте ціну токена STBTC в реальному часі!

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