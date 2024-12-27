Сьогоднішня ціна Lorenzo stBTC (STBTC)

Поточна ціна Lorenzo stBTC (STBTC) сьогодні становить 96,050 USD з ринковою капіталізацією $ 218.21M USD. Ціна STBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Lorenzo stBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.06K USD

- зміна ціни Lorenzo stBTC протягом дня — +1.61%

- циркуляційна пропозиція – 2.28K USD

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