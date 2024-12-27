Ціна Lorenzo stBTC (STBTC)
Поточна ціна Lorenzo stBTC (STBTC) сьогодні становить 96,050 USD з ринковою капіталізацією $ 218.21M USD. Ціна STBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Lorenzo stBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 102.06K USD
- зміна ціни Lorenzo stBTC протягом дня — +1.61%
- циркуляційна пропозиція – 2.28K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Lorenzo stBTC до USD становила $ +1,525.27.
За останні 30 днів зміна ціни Lorenzo stBTC до USD становила $ +6,534.4447850000.
За останні 60 днів зміна ціни Lorenzo stBTC до USD становила $ +47,448.0948850000.
За останні 90 днів зміна ціни Lorenzo stBTC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,525.27
|+1.61%
|30 днів
|$ +6,534.4447850000
|+6.80%
|60 днів
|$ +47,448.0948850000
|+49.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Lorenzo stBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
+1.61%
+4.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Lorenzo Protocol is the premier Bitcoin liquidity aggregator, leveraging its global network to provide Bitcoin financial products and yield-bearing tokens support with creation, issuance, trading, and settlement. Through its novel Bitcoin liquidity finance layer, Lorenzo provides anyone with a token and/or structured Bitcoin financial products direct, immediate access to demand through a liquidity ecosystem comprising market makers, trading venues, and other liquidity providers. A pioneer in Bitcoin liquid staking, Lorenzo introduced a dual Bitcoin staking deposit tokenization system by establishing the liquid principal token (LPT) and yield accruing token (YAT) token standards. This innovation enhances Bitcoin liquidity across the Web3 ecosystem, enabling seamless integration and significant yield generation across networks. The token standards establish a foundation for advanced DeFi products utilizing stBTC (Lorenzo’s LPT) and YATs, unlocking new opportunities in Bitcoin finance.
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